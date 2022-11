Ronaldo arrasa Manchester United e Ten Hag em entrevista

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Cristiano Ronaldo é manchete da edição de segunda-feira do jornal The Sun

"Estão a tentar mandar-me embora. Não só o treinador, mas também dois ou três diretores.. Honestamente não sei se estão a ver-se livres de mim, mas sinto-me traído. Não me querem aqui desde o ano passado", pode ler-se na entrevista de Cristiano Ronaldo.

A entrevista, feita pelo conhecido jornalista Piers Morgan, será publicada na íntegra na edição de segunda-feira do jornal The Sun.

Treinado por três técnicos desde o regresso a Old Trafford, no verão de 2021, Ronaldo só tem elogios para Solksjaer. De resto, críticas para Rangnick e Ten Hag.

"Se nem sequer és treinador, como é que vais ser o técnico do Manchester United? Nunca tinha sequer ouvido falar dele", disse sobre Rangnick.

As críticas mais duras são, todavia, para o atual treinador, Erik Ten Hag. "Não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim. Se não tem respeito por mim, eu nunca terei respeito por ele. Se não tiveres respeito por mim, eu nunca terei respeito por ti", disse.

Queixando-se da falta de apoio aquando da morte de um dos gémeos, durante parto, Ronaldo critica também a falta de investimento do Manchester United, dizendo que nada ou pouco mudou desde a saída de Alex Ferguson.

"Os adeptos devem saber a verdade. Eu quero o melhor para o clube. É por isso que vim ao Manchester United. Mas há algumas coisas que não nos ajudam a alcançar o nível superior como do Manchester City, Liverpool e agora o Arsenal ... Um clube com esta dimensão deveria estar no topo", afirmou.