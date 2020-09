Ronaldo aceitou dar nome à Academia de Alcochete, mas com uma "condição"

Academia muda de nome e o craque "exige" ir à inauguração e cortar a fita. Notícia "explodiu" com as redes sociais.

Sporting e Cristiano Ronaldo reforçaram ontem os laços que os ligam desde 1997, quando, após mostrar dotes de craque nos pelados da Madeira, se juntou aos leões - já lá vão 23 anos. Indissociáveis, leões e o CR7 acordaram, informou ontem a administração da SAD, que o capitão da Seleção Nacional dará o seu nome à academia dos verdes e brancos, inaugurada em 2002, ano em o futebolista, ainda júnior, se estreou pela equipa principal.

E mais: o jogador da Juventus fez, sabe O JOGO, questão de estar presente nesta cerimónia, ainda sem data oficial mas que o Sporting quer que aconteça até final do ano, por exemplo numa data FIFA (a última de 2020 é novembro).

"A Academia imortalizará assim o nome do maior símbolo de sempre [passa, assim, de Sporting a Cristiano Ronaldo] que formou e que será inspiração a seguir para todos os mais jovens talentos", explicam os leões em comunicado, garantindo-se: "A Academia Cristiano Ronaldo representará o ADN Sporting na sua excelência e seguirá os destinos daquele que agora lhe dá o nome: ser a melhor do Mundo." Uma palavra, por fim, para o protagonista do dia... "Parabéns ao Cristiano por todo o seu percurso, obrigado ao Leão Ronaldo por todo o seu Esforço, Dedicação, Devoção e Glória."

A parceria em exclusivo

A intenção de Frederico Varandas de dar outra cor à relação entre Sporting e o CR7 vem de há ano e meio: em abril de 2019, O JOGO noticiava em exclusivo que era intenção da SAD associar a marca do seu produto da formação ao Estádio José Alvalade, sob o prisma de internacionalizar o Sporting em mercados emergentes, como o asiático. O processo não avançou nestes moldes, mas na altura, e em declarações ao portal italiano "Tuttosport", o presidente dos leões assumiu a intenção de garantir uma parceria do género.

"Cristiano Ronaldo é e sempre será um dos maiores símbolos da história do Sporting. Temos orgulho em estar associados a Ronaldo e que o nome do melhor jogador de futebol do mundo seja associado ao clube. No que diz respeito aos nossos jovens, queremos manter o exemplo dele dentro da Academia, do centro desportivo onde os jovens da formação são treinados todos os dias", atirou em outubro.

Facto é que 11 meses depois destas palavras, os verdes e brancos fecharam mesmo um objetivo para este mandato, sem impacto financeiro direto - investimento - mas com potencial futuro, uma vez que a rede de formação já apanhou o comboio noutros continentes, como o asiático, com a abertura de Escolas Academia na China, assim como na Costa Rica, na América Central.

Impacto brutal na internet

O Sporting divulgou pelas 14h00 de Portugal continental a grande novidade e... meia hora volvida, Cristiano Ronaldo já era o assunto do momento nas redes sociais: no Twitter, acumularam-se dezenas de milhares de publicações e, um pouco por todo o mundo (de Portugal até à Índia), os sites foram noticiando a parceria que tem como foco um dos assuntos mais apetecíveis do futebol há muitos anos.

O Sporting inicia agora os preparativos para um dos maiores acontecimentos da sua história recente, promovendo o regresso de Ronaldo a um local simbólico para a sua formação, mas só pelo facto de ali a ter completado, já em competição e lançado pelo técnico romeno Laszlo Boloni. Estreou-se oficialmente no já extinto Alvalade, contra os italianos do Inter de Milão, mas na Academia a que agora dá o nome disputou alguns particulares, naquele que agora é o Stadium Aurélio Pereira, homem que o trouxe até Lisboa. Ao fundo já se ouvem os tambores a rufar - CR7 volta para cortar a fita.