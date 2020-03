"Ri-me quando puseram a cláusula de 10 milhões e aconteceu isto..."

Rúben Amorim na apresentação como treinador do Sporting.

Desafio: "Estou ciente do desafio, sei que é grande, mas acredito no clube. Nem sempre se vê a grandeza só estando cá dentro. Sempre fui adversário do Sporting, e sendo adversário é possível perceber a grandeza do clube. É um orgulho enorme estar nesta casa e defender estas cores, independentemente do momento. Acredito no clube, espero que acreditem em mim. O foco é no trabalho. Posso tentar convencer os sportinguistas que duvidam, por diversos motivos, mas isso não interessa. Interessa quem ganha. Estou preparado. Sei que há uma grande exigência, mas sei que estou preparado para este desafio".

Valor [10 milhões de euros, sendo o terceiro treinador mais caro de sempre da história] traz mais exigência? "A exigência é sempre igual. Os adeptos querem ganhar, independentemente do valor. Fosse por 0 ou por 10 milhões de euros, eu tinha o primeiro treino preparado. Não muda nada em mim. Quando puseram a cláusula comecei a rir-me. Ninguém ia pagar esse valor por mim e aconteceu isto. Agradeço a confiança e estou preparado para retribuir. No fim faremos as contas".

Passado: "Sentimento é de onde eu estou é onde quero ganhar. O foco é o próximo jogo. Os jogadores têm de perceber a grandeza do clube, mas não temos de estar sempre a falar nela. Temos de ganhar todos os jogos. Primeiro o Aves e depois o futuro. Seria mais cómodo para o presidente e para mim esperar pelo fim da época, seria muito mais fácil para mim, mas primeiro está o Sporting. Precisamos de ganhar tempo para a próxima época, sabendo que se não ganharmos poderá não haver próxima época. Temos de preparar o futuro percebendo o momento que estamos a viver".