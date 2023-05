Renato Veiga convence responsáveis do Augsburgo e pode ficar na Alemanha em definitivo

Médio de 19 anos chegou por empréstimo no fecho do mercado de inverno ao Augsburgo proveniente do Sporting

A ligação de Renato Veiga com o Sporting pode estar prestes a terminar. O médio de 19 anos, produto da formação leonina, foi emprestado ao principal escalão alemão (a par de Tiago Tomás, no Estugarda, e Eduardo Quaresma, no Hoffenheim) até dezembro de 2023 e terá convencido os responsáveis do Augsburgo, sendo que agora o clube pretenderá obter o passe do jogador a título definitivo.

De acordo com o portal alemão "Fussball Transfers", o emblema bávaro, que pagou 500 mil euros ao Sporting de taxa de empréstimo, vai avançar com a contratação do jogador e acionar a cláusula de compra estabelecida nos seis milhões de euros.

Em meia época no estrangeiro, Renato Veiga, 19 anos, somou até ao momento 12 jogos pelo Augsburgo, tendo sido titular em seis deles.