Real Madrid não perde Porro de vista e lá fora dão conta de interesse renovado

Merengues preparam a sucessão na lateral-direita e observam o internacional espanhol com especial atenção

O regresso ao ativo e em grande forma do espanhol Pedro Porro chamou de novo a atenção do Real Madrid, que não perde de vista o lateral do Sporting.

Primeira sondagem junto da SAD leonina foi há um ano. Constantes lesões e a idade de Carvajal e Lucas Vázquez levam o atual líder de La Liga a pensar no sportinguista para a renovação da posição

Os merengues seguem o camisola 24 dos leões há quase um ano e ainda na época passada chegaram a sondar a SAD leonina para perceber as condições de um negócio futuro em torno do jogador.

Agora, o interesse foi renovado com o bom momento que Porro atravessa e em Espanha e Inglaterra foi de novo mencionado o nome do Real Madrid como estando no horizonte do internacional espanhol. O Real Madrid vê Porro, de 22 anos, como uma opção de futuro, com grande dinâmica ofensiva como se exige no emblema da capital espanhola, capaz de assegurar a posição durante muitos anos.

Leões têm apalavrado com o jogador um novo contrato até 2025, mas ainda não foi oficializado, pois falta assumir a opção de compra de 8,5 M€. Uma verba já baixa para o seu valor de mercado

O interesse madridista ganha força pela insegurança crescente nas opções que tem ao seu dispor no plantel, casos de Dani Carvajal (29 anos) e Lucas Vázquez (30 anos), pelo facto de terem recorrentes problemas físicos, o que tem levado também o central Nacho, entre outros, a serem alternativas de recurso (Odriozola não convenceu e foi emprestado pela segunda vez).

O Sporting, recorde-se, tem acordo com o jogador espanhol para um novo vínculo até 2025, pelo que acionará a opção de compra de 8,5 M€ até final da temporada.

O JOGO revelou interesse em março

Foi na edição de dia 30 de março, quando Porro atravessava um bom momento e tinha acabado de se estrear pela seleção de Espanha contra a Geórgia, que O JOGO revelou em exclusivo o interesse do Real Madrid no lateral do Sporting.

Pedro Porro chegou a Alvalade por empréstimo do Manchester City, que não contou nunca com ele, avaliado em 9 milhões de euros pelo sítio Transfermarkt. Um ano depois, a cotação subiu para os 20 milhões e pode render até mais no futuro aos cofres da SAD verde e branca.