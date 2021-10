Pedro Gonçalves renova pelo Sporting

Anúncio feito esta sexta-feira

Pedro Gonçalves prolongou o contrato com o Sporting. O novo acordo, anunciado esta sexta-feira, passa a ser válido até 2026, com a cláusula de rescisão a ficar fixada em 80 milhões de euros.

Pote está a cumprir a segunda temporada no clube leonino, onde chegou no verão de 2020. Na primeira época no Sporting foi o melhor marcador da I Liga, tendo ajudado os leões a vencerem o campeonato, a Taça da Liga e ainda a Supertaça.