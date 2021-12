Paulinho em dúvida: depois do isolamento, terá de viajar para Barcelos no dia do jogo

Desgaste da posição pode levar, contudo, Rúben Amorim a não lançar o avançado de início. Até porque o jogador terá de viajar no dia do jogo para o Minho, quando sair do isolamento

Rúben Amorim questionou-se, no final do desafio de terça-feira contra o Penafiel, se poderia contar ou não com Paulinho contra o Gil Vicente e, feitas a contas, à semelhança do que sucedeu com Sebastián Coates contra o Boavista, também o avançado pode ter alta precisamente no dia de jogo. Independentemente de ser titular ou não contra a equipa minhota, a sua possível disponibilidade no sábado, na 15.ª jornada da Liga Bwin, é uma boa notícia para o técnico, que conta já com oito baixas certas para o jogo em questão.

Coates teve alta e no mesmo dia entrou direto no onze titular, um cenário que Amorim já tinha antecipado como uma forte possibilidade, dado o que o jogador representa em campo e no balneário, desportivamente e em termos de liderança. Paulinho, que acusou positivo no dia 8, conclui os dez dias de isolamento a 17 e no 18, sábado, se der negativo, pode ser opção.

Mas ao contrário do que sucedeu com Coates, desta vez o jogo não é em Alvalade e Paulinho terá de viajar até Barcelos para ficar às ordens de Amorim. Ou seja, mais um factor de cansaço para um jogador com exibições de combate e grande desgaste físico, e que vem de um período de dez dias sem se treinar com os colegas, embora com plano específico para manter a forma em casa.

O técnico e o próprio jogador terão de avaliar a condição física e tomar uma decisão, caso, claro está, Paulinho dê negativo à covid-19.

Recorde-se que o atacante deu positivo à chegada dos Países Baixos, onde os leões defrontaram o Ajax. Nessa partida o camisola 21 entrou a meia hora do fim e não marcou, mas fê-lo nos dois jogos anteriores para a Liga Bwin, contra Tondela e Benfica. Entretanto falhou o Boavista (estava, também, suspenso) e o Penafiel, podendo regressar contra a equipa onde relançou a carreira. Foi em 2016/17, após ter até pensado deixar de jogar... No Gil Vicente renasceu, deu o salto para o Braga, onde chegou à Seleção e acabou por ser contratado pelo Sporting.

Apesar de Paulinho já ter assim "reserva" para a viagem a Barcelos, dadas as circunstâncias antes descritas, Amorim pode optar por lançar Sarabia ou Tiago Tomás no eixo do ataque, guardando o 21 para a segunda parte.