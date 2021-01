PAOK interfere e tenta desviar alvo do Sporting

Gregos estão prestes a transferir Giannoulis e procuram saber se há hipótese de assegurar o lateral-esquerdo do Rio Ave.

O PAOK, que está a negociar a saída do lateral-esquerdo Dimitrios Giannoulis para os ingleses do Norwich - um acordo que deverá implicar uma cedência com uma opção de compra obrigatória em caso de subida à Premier League -, tem tentado nos últimos dias desviar Matheus Reis do Sporting.

Segundo O JOGO apurou, o emblema de Salónica tem procurado perceber as condições de uma eventual transferência do jogador, mas as indicações que foram dadas vão no sentido da existência de um acordo entre o lateral-esquerdo brasileiro de 25 anos com o Sporting.

Porém, a mudança ainda não foi concretizada porque o Rio Ave e Sporting não acertaram os termos de um acordo na presente janela de transferências. Lumor é um dos nomes que tem sido negociado como moeda de troca por empréstimo.