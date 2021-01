João Palhinha ficou desolado com o amarelo no Bessa

Conselho de Disciplina manteve o jogo de suspensão pelo quinto cartão visto na jornada anterior.

O Sporting recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) depois de o Conselho de Disciplina ter mantido o jogo de suspensão a João Palhinha, pelo amarelo visto com o Boavista, o quinto no campeonato.

É a derradeira cartada do clube leonino para contar com o médio no dérbi com o Benfica, da jornada 16 do campeonato e com início marcado para as 21h30 de segunda-feira.