Palhinha negociado no verão e Manchester United intensifica observações

Clube inglês entra na perseguição ao médio, que já tem meia Europa atrás... Sai no defeso.

João Palhinha esteve perto da saída na janela de mercado de janeiro, mas a venda do seu passe ficou adiada para o verão. E no próximo defeso haverá mais um candidato à sua contratação. O Manchester United, apurou O JOGO, segue de perto a afirmação do médio-defensivo em Alvalade no último ano e meio e está a intensificar as observações para decidir se entra na luta pela sua aquisição.

Os diabos vermelhos de Manchester pretendem renovar o sector, que não mexe desde que Nemanja Matic foi contratado ao Chelsea em 2017. O sérvio ex-Benfica, com 33 anos, tem entretanto perdido relevância no miolo e viu Scott McTominay roubar-lhe o lugar, dado que Fred tem jogado agora como "8". Perante o declínio de Matic, o United vasculha o mercado à procura de um "trinco" e Palhinha entra nessa lista, tal como Declan Rice, jovem promessa do West Ham. No entanto, se a saída do internacional luso pode ser efetivada por valores entre os 30 e os 40 milhões de euros, já o inglês é avaliado pelo seu clube em mais de cem milhões de euros...

Há um mês Palhinha esteve à beira de deixar os leões, com propostas de Inglaterra e Espanha, mas as condições de pagamento não agradaram ao Sporting, que o segurou a pensar na revalidação do título de campeão e numa boa prestação nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

No passado, clubes como Bétis, CSKA de Moscovo e Wolves já viram propostas pelo camisola seis recusadas. Palhinha foi, mais recentemente associado a outros emblemas de peso, como Sevilha, Atlético de Madrid, Nápoles, Paris Saint-Germain, Tottenham, Newcastle e Manchester City, pelo que se espera um verão movimentado na SAD verde e branca, que renovou com o atleta com a "promessa" de não lhe cortar as pernas quando um clube de topo europeu lhe aparecer no caminho. Atualmente, recorde-se, o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot ocupa o quarto posto da Premier League, que dá acesso à Liga dos Campeões, e procura voltar a uma posição de destaque no país e na Europa.

O jogador de 26 anos tem contrato até 2026, uma cláusula de rescisão de 60 M€ e na última renovação entrou no patamar salarial de um milhão de euros.

Ugarte cresce e facilita a saída do colega

O Sporting contratou, no início da temporada, Ugarte já a pensar na sucessão de João Palhinha e o uruguaio desde cedo que começou a impressionar Rúben Amorim, nos treinos. As oportunidades foram sempre bem aproveitadas e já chegou a "sentar" o habitual titular num jogo da importância do clássico contra o FC Porto, no Dragão. Antes, ganhando regularidade em novembro e dezembro perante a baixa por lesão de Palhinha nessa altura, foi umas das figuras no dérbi que os leões venceram de forma convincente na Luz, contra o Benfica. Agora Palhinha enfrenta mais dois jogos de suspensão na sequência da confusão no clássico e Ugarte aproveita de novo para jogar regularmente.