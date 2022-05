Anúncio feito esta segunda-feira

"Esta vai continuar a ser a tua casa", foi com esta frase que o Sporting anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Porro, que nas últimas duas temporadas evoluiu no clube leonino por empréstimo do Manchester City.

Na prática, o Sporting acionou a opção de compra do passe. O internacional espanhol assinou contrato até 2025, tendo ficado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.