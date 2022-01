Nuno Santos punido por arremessar "água na direção dos adeptos" e levar "as mãos aos genitais"

No final do Vizela-Sporting, gerou-se alguma confusão entre Nuno Santos e um grupo de adeptos da equipa da casa. O jogador foi punido com um jogo de suspensão e uma multa.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu Nuno Santos, jogador do Sporting, com um jogo de suspensão após a confusão no final da partida em casa do Vizela, que os leões venceram por 2-0. De acordo com o mapa de castigos divulgado esta quarta-feira, o lateral leonino foi castigado por "uso de expressões ou gestos ameaçadores ou reveladores de indignidade".

"O jogador nº 11 do Sporting CP, identificado na ficha de jogo como Nuno Santos, numa paragem de jogo, deslocou-se junto do banco de suplentes do Sporting CP para falar com o seu treinador e beber água. Sendo que a determinada altura reagiu aos comentários dos adeptos do FC Vizela que estavam sentados no sector inferior B3 (imediatamente por cima do banco de suplentes da equipa visitante), arremessando água da sua garrafa na direção daqueles adeptos, assim como levou as mãos aos genitais, gesticulando igualmente na direção dos adeptos", pode ler-se no mapa.

Nuno Santos terá ainda de pagar uma multa de 510 euros.

Desta forma, o futebolista falha a receção ao Braga, no sábado, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga Bwin.