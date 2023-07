Nazinho cobiçado no estrangeiro: saída do Sporting poderá estar prestes a confirmar-se

Lateral não deve ficar e plano da SAD é colocá-lo por empréstimo, com opção de compra

Flávio Nazinho está a ser cobiçado por clubes estrangeiros e a saída do Sporting poderá estar prestes a confirmar-se. O lateral-esquerdo foi incluído na preparação da equipa B e não teve sequer a chance de se mostrar a Rúben Amorim. O plano da SAD é transferir o jogador, mas a Direção entende que, nesta fase, o jogador poderá não representar uma venda significativa. Logo, há a preferência de o colocar por empréstimo no estrangeiro com uma opção de compra que possa render vários milhões de euros.

No fundo, os leões querem aplicar a estratégia que têm seguido com vários jogadores da formação: Tiago Tomás não ficou no Estugarda, mas rumou ao Wolfsburgo agora (ver peça abaixo) e Renato Veiga, tal como O JOGO noticiou, deverá ser contratado pelo Augsburgo.

Sem espaço na equipa A, onde alinhou o ano passado, até em jogos da Liga dos Campeões, a Liga 3 não será a melhor plataforma competitiva para evoluir. Encontrar um clube de campeonato português para se afirmar era outra solução benéfica para Nazinho, mas esta não agrada tanto ao Sporting, por saber que perde uma perspetiva de lucrar com uma venda futura. O promissor lateral tem contrato até 2026.