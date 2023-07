Não entra nos planos do Sporting, tem porta aberta na Grécia, mas prefere a I Liga

AEK pensa em Rafael Camacho. Jogador acredita que pode relançar a carreira no futebol português.

Rafael Camacho está na mira do AEK. O JOGO sabe que o clube grego, campeão em título, pondera atacar o jogador do Sporting e propor uma transferência a título definitivo.

Como o nosso jornal noticiara, o criativo tinha clubes interessados da Turquia, Grécia e Alemanha, depois de ter marcado três golos, em 2022/23, no Aris, em Salónica.

Contratado ao Liverpool por cinco milhões de euros em 2019, Amorim deu-lhe algumas oportunidades nos primeiros tempos em Alvalade, mas nunca mais foi sequer chamado a apresentar-se, sendo, repetidamente, cedido. A SAD privilegia uma venda e uma proposta do estrangeiro seria mais rentável.

No entanto, o jogador prefere o campeonato português, pois acredita que poderá relançar a carreira se conseguir minutos na I Liga. Tendo um dos salários mais altos do plantel, que implica um esforço anual acima dos três milhões de euros, é vital para os leões colocarem o ativo. A rescisão de contrato já foi abordada, mas não avança neste momento. Camacho apresenta-se no dia 17 com os restantes jogadores que não contam para Amorim para trabalhar na equipa B ou de forma individualizada.