Miguel Albuquerque, diretor-geral das modalidades, rescinde contrato com o Sporting

Contrato de trabalho do dirigente tinha sido suspenso pelo clube de Alvalade.

Miguel Albuquerque, diretor-geral das modalidades do Sporting, vai rescindir o contrato que o liga ao clube leonino.

O término do vínculo entre as partes será assinado esta quarta-feira, apurou O JOGO, colocando um ponto final num percurso de 20 anos do dirigente em Alvalade.

Albuquerque, recorde-se, tinha o contrato de trabalho suspenso desde outubro, altura em que vieram a público informações sobre a condenação do diretor-geral das modalidades a dois anos e dois meses de prisão com pena suspensa, por alegada violência física e psicológica para com a ex-mulher, também funcionária do Sporting.

Miguel Albuquerque assumiu a pasta de diretor das modalidades em 2018, depois da eleição de Frederico Varandas como presidente do Sporting. Antes, já tinha desempenhado outros cargos diretivos no clube, ao qual estava ligado há duas décadas.