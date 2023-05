Médio de 19 anos foi a novidade no regresso do Sporting aos treinos

Plantel gozou dois dias de folga e já prepara jogo com o Paços de Ferreira.

Depois de dois dias de folga, o plantel do Sporting regressou esta quarta-feira aos treinos e com uma novidade. Segundo informou o clube no site oficial, Marco Cruz, jovem médio de 19 anos, foi chamado por Amorim à sessão.

A promessa leonina leva esta temporada nove jogos pelos juniores, 17 pelos sub-23 e sete para equipa B.

Jovane Cabral, Daniel Bragança, Jeremiah St. Juste e Paulinho continuam entregues ao departamento médico e, desse modo, fora das opções do treinador.

O Sporting prepara a deslocação a Paços de Ferreira, da ronda 31 do campeonato, jogo com início às 20h30 de domingo.