Lyon não coloca entraves, mas Slimani tem de prescindir de dois milhões por ano

Slimani com a camisola do Lyon

Avançado argelino tem de baixar o salário para regressar ao Sporting.

Hipótese para o ataque do Sporting, Islam Slimani não terá ter problemas em rescindir o contrato que o liga ao Lyon até final da época. Por aí, os leões não terão problemas na eventual contratação do internacional argelino, contudo, este só regressará a Alvalade se aceitar baixar substancialmente o seu salário, que está muito acima dos valores que representam o teto salarial do clube leonino. Ao que O JOGO apurou, teria de prescindir de 2 M€/ano.

Refira-se que o emblema francês aceita a saída do jogador, embora procure ainda uma alternativa para compor o ataque da equipa, o que poderá ficar resolvido em breve graças ao dinheiro fresco que entrou com a venda de Bruno Guimarães ao Newcastle.