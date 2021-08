João Virgínia esperado esta semana para assinar pelo Sporting

Resta limar alguns pormenores para que seja finalizado o processo de empréstimo do guardião

O substituto de Luís Maximiano no plantel do Sporting é João Virgínia, que chega por empréstimo do Everton. Este guarda-redes algarvio de 21 anos é esperado esta semana em Lisboa para tratar dos poucos pormenores que ainda faltam resolver para finalizar a transferência.

Virgínia renovou contrato com o Everton em setembro do ano passado, prolongando o vínculo até 2024 com os toffees, onde na época passada dividia o estatuto de segundo guarda-redes com o internacional sueco Robin Olsen. Este último estava emprestado pela Roma, mas não fica no Everton, que ao mesmo tempo preferiu não incrementar a aposta em João Virgínia, contratando o credenciado Asmir Begovic para lutar com Pickford pela titularidade, no que foi visto como um indicador de que o novo treinador Rafael Benítez não estava a contar com o futebolista português para titular.

Com 29 internacionalizações nas camadas jovens da Seleção Nacional, Virgínia terá em Alvalade um estatuto mais indiscutível de número dois, prevendo-se que jogue de início em algumas provas ou caso Adán sofra algum contratempo.