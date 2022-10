Jhon Arias está na rota do Sporting, mas a operação não será fácil

Jhon Arias brilha com a camisola do Fluminense

Avançado do Fluminense tem 25 anos e é internacional pela Colômbia. Está ligado ao clube brasileiro até 2025.

Jhon Arias, avançado do Fluminense, está na rota do Sporting e os leões equacionam avançar com uma proposta em janeiro, na reabertura do mercado para tentar contratá-lo.

A operação, já se sabe, não será fácil porque Arias é dos jogadores mais influentes da equipa e já se estreou pela seleção da Colômbia - tem uma internacionalização.