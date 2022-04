Jeremiah St. Juste: alvo do Sporting é o jogador mais rápido da Bundesliga

Neerlandês fez duas correções cirúrgicas esta época, a primeira ao ombro direito, que deslocou em outubro, e a segunda ao ombro esquerdo, para perder o desconforto. Lesões atiraram Jeremiah St. Juste para fora dos relvados 5 meses

Alvo do Sporting para o desejado "upgrade" defensivo da próxima época, Jeremiah St. Juste recupera atualmente de uma operação ao ombro esquerdo. Uma intervenção que se segue a uma outra efetuada no ombro direito e que, no total, implicou uma paragem de cerca de cinco meses para um atleta que tem regresso aos treinos previstos para esta semana que agora começa.

St. Juste foi titular durante toda a época passada pelo Mainz e na atual também começou com estatuto de indiscutível, a jogar como central do lado direito num esquema de três. No início de outubro, porém, em jogo frente ao Union Berlim, deslocou o ombro direito, o que o levou à mesa de operações. Parou três meses e voltou a competir em janeiro, efetuando dois jogos completos.

Só que, nessa altura, decidiu voltar a parar para uma correção cirúrgica ao outro ombro. Segundo o próprio deixou entender, a segunda operação poderia ter esperado, mas, tendo a primeira corrido tão bem, livrando-o por completo de dores, optou por avançar para a segunda, de forma a eliminar por completo o desconforto que por vezes sentia também no ombro esquerdo.

O Sporting está em processo negocial com o atleta e com o Mainz, que pretende dez milhões de euros. A concorrência é pesada: Leicester, West Ham, Sevilha, Dortmund e Leverkusen também estão interessados.

O mais veloz da liga

Jeremiah St. Juste tem pelo menos um atributo que faz dele um jogador diferenciado: é que, segundo registo oficial da Bundesliga, é ele o jogador mais rápido da competição nos últimos anos.

Desde 2011, quando a organização da liga alemã começou a medir oficialmente a rapidez dos jogadores, foi St. Juste a obter o melhor registo, conseguido já no início desta temporada, com uma velocidade de ponta de 36,63 km/hora.

Ultrapassado foi o canadiano Alphonso Davies, do Bayern, que é reconhecidamente um dos futebolistas mais rápidos do mundo e que tinha um registo de 36,51, estabelecido há duas épocas. O marroquino Achraf Hakimi, do PSG, é o terceiro da lista, com 36,49 km/h. O neerlandês de 25 anos joga preferencialmente como central do lado direito, mas durante a carreira foi também utilizado com frequência a lateral, explorando assim este atributo da melhor forma.