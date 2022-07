Intransigência do Sporting por Sporar irrita agente: "Duvido ainda se será possível"

Amir Ruznic deixa claro que o clube leonino descarta o empréstimo ao Estrela Vermelha.

O empresário de Andraz Sporar, Amir Ruznic, já se tinha pronunciado sobre a possibilidade de o avançado mudar-se para o Estrela Vermelha, adiantando que as negociações seriam "difíceis", no entanto levantou um pouco o tom de crítica ao periódico "Kurir".

"Duvido ainda se será possível concretizarmos o negócio. O problema do Estrela Vermelha não é pagar o salário de Sporar, que até pode ser considerado alto, sim. É mesmo o facto de o Sporting não o querer emprestar e só admitir vender", precisou o representante do jogador.

Tal como O JOGO noticiara, o Sporting tinha baixado a fasquia para o Middlesbrough, que teve o jogador por empréstimo em 2021/22, e vai fazer o mesmo para os restantes interessados, contudo não tenciona aceitar propostas abaixo dos 4 milhões de euros. Como Ruznic deixa claro, os leões só admitem transferir em definitivo o atleta, pois entendem que novo empréstimo fragilizaria a posição negocial no futuro. Está prevista nova ronda de conversas para a próxima semana.

No Brasil, por sua vez, escreve-se que Luiz Phellype está na lista de alvos de Mano Menezes, técnico do Internacional, para o ataque, porque se destaca no ataque à profundidade. "É muito difícil encontrar um atacante com mobilidade, que não se esconde atrás dos defensores para receber a bola. É esse estilo que me agrada", vincou.