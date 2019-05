Sporting anuncia renovação de contrato com Mathieu

Mathieu com o presidente do Sporting, Frederico Varandas

Defesa francês continua de leão ao peito na próxima temporada.

O Sporting anunciou em comunicado no sítio oficial do clube na Internet a renovação por mais uma temporada com o defesa-central francês Jérémy Mathieu. As negociações entre as partes ficaram concluídas nos últimos dias, tendo sido hoje anunciado um desfecho que era desejado pela entidade patronal e atleta. Recorde-se que este considerou seriamente a possibilidade de voltar para França, mas a vontade do técnico Marcel Keizer em mantê-lo no seu elenco acabou por falar mais alto.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Jérémy Mathieu para a renovação de contrato para a época desportiva 2019/2020", escreveu o clube de Alvalade.

Com 35 anos, Mathieu chegou ao Sporting no verão de 2017, proveniente do Barcelona, onde em 2016/17 tinha feito um golo em 16 jogos.



Em 2017/18, a primeira época ao serviço do clube leonino, o defesa francês apontou três golos em 48 jogos. Esta temporada, ainda com a final da Taça de Portugal por disputar, Mathieu participou em 32 jogos, 24 dos quais no campeonato, competição em que marcou três golos.