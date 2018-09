Sousa Cintra sugere comparação com rivais e atira: "Sporting tem muito dinheiro a receber"

Assumiu as funções de presidente da SAD e garante que não há motivo para alarme no que toca à situação financeira.

Sousa Cintra abordou a situação financeira do Sporting, já depois de fechadas as urnas neste dia de eleições. "O Sporting está muito bem de saúde. Não vale a pena falarmos tanto do Sporting. O Sporting honra os seus compromissos todos, está na Bolsa, a CMVM não é para brincadeiras, as contas são auditadas. Qualquer pessoa pode ver as contas do Sporting, não pode fugir nada. Falar que o Sporting deve ou deixa de dever... Problemas de tesouraria há em todos os clubes, quer em Portugal quer no estrangeiro", referiu.

"Se virem as dívidas dos nosso rivais, Benfica e FC Porto, vão verificar que o Sporting deve menos. O Sporting infelizmente só vai à Liga Europa e as verbas são muito menores. Já disse e volto a repetir, todos os clubes vivem com dificuldades de tesouraria. Os clubes vivem de jogadores que vendem, das receitas, marketing, mas acima de tudo dos jogadores que vendem e das receias que vêm da televisão. Isso é que dá grande força aos clubes. Depois há os empréstimos obrigacionistas", continuou Sousa Cintra.

"O Sporting tem muito dinheiro a receber, dos jogadores que rescindiram. Tem de haver confiança. os sportinguistas têm de estar unidos", rematou.