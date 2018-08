Rui Jorge Rego explica Roberto Carlos e garante: "Paulo Lopo será presidente da SAD"

Candidato da lista E explicou porque escolheu Roberto Carlos para assumir a pasta do futebol leonino, caso vença as eleições do dia 8 de setembro.

Rui Jorge Rego marcou presença no debate entre os sete candidatos à presidência do Sporting este domingo, transmitido pela Sporting TV, e explicou por que razão convidou Roberto Carlos para desempenhar as funções de diretor para o futebol, caso a sua lista, a E, vença as eleições do dia 8 de setembro.

"O projeto do futebol diverge das restantes candidaturas. Sportinguismo, gentleman... Não, nós queremos é pessoas habituadas a ganhar. Que eu saiba, Peseiro tem contrato de um ano, com opção para o futuro presidente prorrogar. Vinda de Roberto Carlos levou a que o Sporting fosse falado em mais de 50 países. É fundamental para potencialização de receitas. É redutor pensar só no mercado de Portugal. (...) [Roberto Carlos] Tem hábito de vitórias, nós claudicamos no final porque não temos esse hábito de vitórias. Jorge Jesus dizia isso muitas vezes. Isso demora a conquistar. Não era condição ser de fora do universo sportinguista. O Sporting passa a ser conhecido, pode aumentar as receitas, ajuda a combater o problema financeiro do clube, não é só reduzir despesas. Temos os nossos parceiros financeiros. É fundamental ter gente deste calibre, que transmita o que é ser campeão e não ter medo de ganhar, é preciso acabar com esse estigma", justificou Rui Jorge Rego, que assegurou Paulo Lopo na liderança da SAD leonina se for eleito presidente do clube:

"Não serei presidente da SAD, será Paulo Lopo, é outra diferença", acrescentou.