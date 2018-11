Rogério Alves confirma AG para manutenção ou revogação de sanções a sócios

Em causa sanções aplicadas pela Comissão Fiscalizadora

Rogério Alves confirmou, em entrevista na Sporting TV, a realização de duas Assembleias Gerais do clube, uma já dia 30 de novembro, para votação de Relatório e Contas do ano anterior e orçamento para o seguinte, mas também uma outra, a 15 de dezembro, focada nos processos de sanções a sócios do Sporting, entre eles Bruno de Carvalho. "Vamos debater os recursos das sanções aplicadas pela Comissão de Fiscalização. Sanções que vão da suspensão à expulsão. O Conselho Fiscal entendeu que os recursos estão em prazo e vamos votar essas sanções. Os estatutos dizem que as sanções que podem ser aplicadas são a suspensão e a expulsão; que as pessoas em questão podem ser alvo de recurso e que as suspensões não têm efeito suspensivo em caso de recurso. O Assembleia Geral (AG) vai deliberar se estas penas se mantêm ou se são revogadas. Não vamos deliberar a expulsão, isso compete ao Conselho Fiscal e Disciplinar. Se votarmos a manutenção das sanções, mantêm-se. Se as revogarmos, a AG, no uso do seu poder soberano, destruirá o efeito do processo."

O presidente da Mesa da Assembleia Geral lembra que é necessário contribuir para a união do clube, isto numa fase complicada para o Sporting. "O Sporting passou por momentos terríveis, de enorme confrontação, de uma linguagem bélica. Não nos podemos esquecer do que aconteceu. Todos os que amam o Sporting têm de partir para uma nova era: saber viver na divergência, mas de forma cívica e fraterna. Ainda temos feridas muito expostas, muito abertas, fenómenos em carne viva. Com o respeito pela comunicação social... a multiplicação constante de notícias, o mediatismo que nos expusemos e que não ocultam outros fenómenos, isso tem algo prejudicial para o Sporting. Como é que isto se muda? Alterando o nosso comportamento."