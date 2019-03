Presidente do Boca Juniors assume: "Queremos Acuña"

Daniel Angelici garantiu que vai voltar à carga pelo ala do Sporting na próxima janela. Em janeiro, a SAD rejeitou uma proposta de 15 milhões vinda das Pampas e outra que chegaria aos 20 que chegou do Zenit (Rússia)

Mais direto... seria impossível: Daniel Angelici, presidente do Boca Juniors, garantiu que na próxima janela de transferências vai fazer todos os possíveis para trazer Marcos Acuña para a Bombonera. A afirmação surgiu numa entrevista ao programa "Estamos Motivados", da rádio "AM990".

"Estamos interessados em Acuña. Falo muito dele com o Burdisso [diretor desportivo]. Estamos à procura de jogadores de seleção, estamos sempre À procura do melhor. Ainda assim, às vezes chocamos de frente com a realidade e é difícil contratar", explicou, acrescentando que dificilmente os xeneizes superarão os 15 milhões que ofereceram pelo esquerdino em janeiro : "Acho que não vamos fazer uma oferta superior pelo Marcos. Temos de ver a vontade do jogador e também é muito complicado discutir os contratos em dólares ou em euros."

Recorde-se que para além do Boca, o Zenit chegou a oferecer 16 milhões a pronto pelo argentino (a última de três investidas), acrescentando-lhe mais quatro por objetivos. A SAD dos leões pedia 20 à cabeça , razão pela qual não foi possível chegar a acordo.

Em outubro, o Sporting renovou o contrato do argentino, acrescentando-lhe mais um ano de duração e revendo em alta o seu salário.