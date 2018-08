Peseiro reage a Matheus Pereira: "Quando eles não cumprem, podem ficar de fora"

Matheus Pereira ficou nas redes sociais e recorreu às redes sociais para desabafar

José Peseiro reagiu à publicação de Matheus Pereira no Twitter, aproveitando para salientar as características que um jogador do Sporting deve ter dentro de campo.

"É bom que esteja chateado. Agora, NAS redes sociais já não concordo tanto. Temos muitos jogadores controlados. A missão do treinador é ensiná-los a colocaR o talento em campo, com compromisso e responsabilidade. Ser suplente é entrar bem, determinado, é entrar para ajudar. Quando eles não cumprem, podem ficar de fora. Ele e outro qualquer. Não estou a focar casos individuais. O Matheus tem muito potencial. É uma aposta. O desafio é que seja titular no Sporting. Às vezes, somos chatos demais para eles, mas essa chatice representa o nosso trabalho. Tem de se entrar como o Jovane e o Raphinha hoje", atirou Peseiro, na conferência de imprensa após o jogo com o Moreirense.