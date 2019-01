Mathieu confirma: "Mónaco? Sim, contactaram-me"

Em entrevista à Foot Mercato, Mathieu falou ainda do ataque à Academia, da renovação do contrato e garantiu ainda que não irá terminar a carreira no final da época.

Balanço da primeira época: "É algo confuso, mas no geral, bom. Hipotecámos a época no final, pois não ganhámos os últimos dois jogos do campeonato [contra Benfica e Marítimo] e perdemos a oportunidade de nos qualificarmos para a Liga dos Campeões. Tambem perdemos a Taça de Portugal [contra o Aves]. Mas no geral, foi uma temporada bastante completa, na qual joguei e não tive lesões [graves]. Foi importante porque estava a sair de um ano difícil no Barcelona".

Ataque e sequelas: "Foi triste e lamentável que algo assim tenha acontecido no mundo do futebol. Acabámos por perder a final da Taça porque não treinámos durante essa semana. Só treinámos no dia anterior à final e todos estavam com medo. Foi um momento complicado... Este ano as coisas estão melhores: não estamos imunes a nada, mas as coisas estão mais calmas, sim. No campeonato estamos em quarto lugar, mas há um longo caminho a percorrer. A relação com os adeptos está melhor. Não podemos colocar tudo em causa por um grupo de quarenta ou cinquenta pessoas".

Renovação de contrato: "Estou em final do contrato, mas já conversei com o presidente e ele transmitiu-me que querem continuar a contar comigo, de renovar. Tive contactos de outros clubes, que chegaram a falar comigo diretamente, mas disse-lhes que gosto de estar no Sporting. Mais tarde veremos, mas gosto de estar aqui. Já não me interessa mudar por mudar. Já não tenho nada para provar e quero é divertir-me, algo que faço aqui".

Porta fechada em janeiro face ao "assédio": "A posição do clube é clara: não me querem deixar sair em janeiro. Nem eu tenho vontade de sair. Comecei a época e vou acabá-la. Depois veremos".

Interesse do Mónaco foi real?: "Sim, contactaram-me. Contrataram alguns jogadores importantes, pois querem recuperar o sucesso recente. É um projeto interessante e posso pensar nisso no próximo ano - porque não? Vamos ver se ainda estão interessados em mim no final da época e também o que o Sporting quer fazer comigo. Primeiro vou ouvir o Sporting. Acabar em França? Vamos ver... Não vou acabar a carreira no final da época. Ainda sinto o desejo jogar futebol".