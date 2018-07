Madeira Rodrigues fala em investidor para o basket: "Ao nível do Barcelona, Real Madrid..."

Candidato à presidência do Sporting marcou esta quarta-feira presença na Sporting Talks.

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, marcou na tarde desta quarta-feira na Sporting Talks e, tal como Frederico Varandas, abordou a questão das modalidades no clube. "Acho que temos grandes memórias das modalidades. Da minha parte, sei muito bem o que quero fazer das modalidades. Percebo a preocupação com os custos, mas o primeiro objetivo de um gestor é captar receitas. E temos um campeonato muito grande. Eu tenho uma empresa que está disposta a apostar a sério no basquetebol, colocá-lo ao nível do Barcelona, Real Madrid... É muito importante termos orçamento por modalidade. Há pessoas preocupadas com transferências da SAD para o clube... As pessoas não percebem, mas isto é tudo o Sporting. O Frederico falou no coordenador e isso é óbvio que vai ajudar", referiu.

Já no que toca ao futebol, declarou: "Somos esquizofrénicos. Perdemos com o Estoril no mesmo dia em que ganhámos o Europeu de corta-mato... O Frederico demitiu-se do corpo clínico. Não foi minimamente criticado, pois estávamos numa fase essencial do futsal e ninguém lhe caiu em cima. Se fosse o futebol...", apontou.