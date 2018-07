Frederico Varandas: "Digo que são modalidades à Benfica..."

Candidato à presidência do Sporting marcou presença na Sporting Talks.

Frederico Varandas, candidato à presidência do Sporting, marcou na tarde desta quarta-feira presença na Sporting Talks, tendo deixado um comentário sobre as modalidades.

"Desafio qualquer sócio a enumerá-las. Digo que são modalidades à Benfica. Automobilismo, que é colocar um símbolo num carro. O padel, cujo equipamento é suportado pelos próprios praticantes... É fundamental ter um diretor-geral para as modalidades. Ninguém espera que as modalidades dêem lucro, mas não podem dar prejuízo. Temos de tornar as modalidades profissionais. Não são amadoras no âmbito desportivo, mas no resto são ultra-amadoras, como no marketing, por exemplo", referiu.

"Alguém compra uma camisola de um jogador das modalidades? Os equipamentos novos vão para a equipa de futebol, as modalidades levam o equipamento do ano anterior do futebol. Isto é apenas um exemplo de como gerar receita. Futebol? Via verde para tudo. Eu montei um departamento clínico transversal a todas as modalidades. O Miguel Albuquerque ficava à espera quatro, cinco dias para desbloquear um jogador. As modalidades continuam a ser amadoras, apesar de não serem pagas como tal", disse ainda.