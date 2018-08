João Benedito: "André Cruz podia antecipar situações como a de Matheus Pereira"

Candidato da lista A foca-se no plano desportivo, mas Frederico Varandas questiona parceria com André Cruz e Peter Schmeichel.

João Benedito e Frederico Varandas evidenciaram visões opostas para o futebol do Sporting este domingo, no debate que juntou os sete candidatos à presidência do Sporting. O antigo capitão da equipa de futsal considera que André Cruz, um dos elementos da sua lista, poderia "antecipar" situações semelhantes à de Matheus Pereira.

"É preciso ter atletas de grande nível e o seu rendimento tem de ser potenciado. Queremos trazer de volta uma mentalidade vencedora. Esta tem fugido ao futebol e queremos recuperá-la. Não é romantismo, mas o que é necessário. Há a necessidade de um diretor desportivo para fazer a ligação de jogadores e equipa técnica com a comissão executiva. André Cruz é pessoa experiente, tem uma perceção do balneário e antecipar situações como a que aconteceu recentemente com Matheus Pereira", afirmou Benedito, prosseguindo:

"Tantos capitães são um foco de instabilidade. Nunca permitiria que alguém confrontasse uma equipa técnica ou presidente. Aqui se vê uma liderança de um balneário. São estes núcleos duros que temos de ter para competir com os rivais. Em vez de andar com desculpas que fomos roubados temos de ver o que temos de mudar a casa", completou, com Frederico Varandas a intervir de seguida.

"Um dos problemas é que ainda não percebemos que os nossos rivais são profissionais no futebol, e nós não somos. Importante é conhecimento, competência e pessoas dedicadas à causa. Vejo muita cosmética. Roberto Carlos [da lista de Rui Jorge Rego]... André Cruz não conhece a realidade do futebol português e do Sporting há 16 anos, Peter Schemeichel vai fazer o quê? É preciso é conhecimento. [João Benedito] Demonstra impreparação e falta de competência, tens boas ideias mas não tens pessoas para as por em prática. Sabe o que o dr. Pedro Mata percebe? Não percebe pouco, percebe zero. É excelente imunologista. E sobre o capitão, o futsal não é futebol. Vivo há onze anos do futebol", atirou o antigo diretor clínico do Sporting.