Debate: Dias Ferreira pede segunda volta, mas não tem companhia

Pedro Madeira Rodrigues, Rui Jorge Rego, Dias Ferreira e José Maria Ricciardi marcaram presença na noite desta quarta-feira num debate realizado na CMTV. As ausências de Bruno de Carvalho, João Benedito, Tavares Pereira e Frederico Varandas mereceram um comentário de Dias Ferreira.

"Não é possível o consenso. Se estivéssemos todos com o mesmo pensamento. Temos noções diferentes. Uns acham que devem debater, outros acham que devem fugir ao debate", referiu, pedindo uma segunda volta nas eleições.

"As outras candidaturas deveriam ter apresentado a sua proposta. Temos noções diferentes do que é o interesse do Sporting, uns fogem ao debate. Estarão a ver-nos em casa. Queria fazer um repto a eles: se estão dispostos a assumir um compromisso escrito sobre se aceitariam fazer segunda volta caso não houvesse vencedor com maioria na primeira volta. Seria algo a estudar pela MAG e seria bem aceite sobre os sócios. Todos falam que falta segunda volta e não vejo impedimento legal. Não vejo nada nos estatutos contra. Seria algo para estudar e lanço o repto. Não vale a pena dizer que o presidente é fraco com 17 por cento. Parece-me que há alguns que lançaram a candidatura para ganhar com 15 por cento dos votos...", lançou.

"Não é uma grande questão. Porque temos presidentes eleitos com 90% a serem demitidos dois anos depois... Tem a ver com a falta de resultados, isso sim. A avalancha que acontece, de desânimo, de presidentes a cair constantemente tem a ver com 40 anos com três campeonatos", respondeu Rui Jorge Rego.

"A questão da união é fundamental. Hoje somos um clube divido. Mais do que segundas voltas, o fundamental é juntar as pessoas que aqui estão e perguntar como as podemos aproveitar. Todos têm qualidades. Vou ser muito respeitador de quem tiver opiniões contrárias", defendeu, por seu lado, Pedro Madeira Rodrigues.

Já José Maria Ricciardi atirou: "Compreendo a questão, tem problemas do foro estatutário e basta desses problemas. Eu tenho uma visão diferente. Acho que quem ganhar - e espero que seja eu - vai conseguir captar os sócios que não votaram em si caso faça um bom trabalho. Não tenho receio de segunda volta, mas não está estatutariamente prevista".