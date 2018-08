Bruno de Carvalho revela que enviou mensagem a Luís Filipe Vieira

Bruno de Carvalho faz revelação no Facebook

"No futebol queremos ganhar sempre, com um sabor especial aos nossos rivais mais diretos", assim começa a publicação de Bruno de Carvalho no Facebook, um curto texto em que dá conta do envio de uma "mensagem ao Presidente do SL Benfica, Luís Filipe Vieira, que se encontra hospitalizado".

"Enviei uma mensagem ao Presidente do SL Benfica, Luís Filipe Vieira, que se encontra hospitalizado, dizendo que apesar de todas as nossas diferenças e da minha luta intransigente pela verdade desportiva, desejava-lhe uma recuperação rápida e plena", explica o antigo presidente do Sporting, sem deixar que o futuro mais confrontos entre ambos: "Ainda temos muitos jogos para fazer", escreveu.