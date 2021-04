Insultos valem castigo pesado: Rúben Amorim falha três jogos do Sporting

Treinador leonino suspenso pelo CD por 15 dias.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu Rúben Amorim por 15 dias, na sequência da expulsão do treinador do Sporting após o apito final do encontro com o Famalicão, no passado domingo.

Quer isto dizer que o técnico não poderá estar, desde logo, no banco de suplentes na partida da próxima sexta-feira, frente ao Farense, agendada para as 21h00. Amorim também falha a receção ao Belenenses, da jornada 28, ronda essa que está marcada para meio da semana que se segue, e ao que tudo indica o Braga, uma vez que o duelo no Minho deverá ser jogado no fim de semana de 25 de abril.

O relatório do árbitro da partida, Rui Costa, dá conta de todos os detalhes das palavras dirigidas pelo técnico. "Vai para o c..., vai-te f..., conseguiste o que querias", disse Amorim, que terá ainda de pagar uma multa de 6375 euros.

Já Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, viu o CD da FPF abrir um processo disciplinar