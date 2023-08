Hjulmand chega no sábado a Lisboa e pode assistir ao jogo com o Vizela

O futuro reforço do Sporting ainda irá realizar exames médicos e só depois será oficializado.

Morten Hjulmand ainda se encontra em Lecce, Itália, a tratar dos últimos detalhes da viagem para Lisboa, onde passará a representar o Sporting. Segundo O JOGO apurou, a viagem do médio dinamarquês terá lugar amanhã, sábado, e só então irá iniciar os habituais exames médicos para que a sua contratação fique finalizada e oficializada, o que ó deverá suceder no domingo.

Ainda assim, é provável que este sábado à noite marque presença no Estádio José Alvalade para assistir ao jogo de estreia dos leões no campeonato, uma receção ao Vizela com início às 20h30.

Hjulmand, recorde-se, tem à sua espera um contrato de cinco anos com os verdes e brancos e vai ser o novo médio defensivo de Rúben Amorim, que escolheu este jogador para substituir Ugarte.

A transferência terá um custo de 18 milhões de euros e prevê o pagamento de mais dois milhões de euros por objetivos.