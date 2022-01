Hilário homenageado pelo Sporting: "Normalmente, esperam que a pessoa morra..."

Velha glória do Sporting viu o clube atribuir o nome de Hilário a uma das portas do Estádio de Alvalade.

Antes do encontro com o Braga, da ronda 19 do campeonato, o Sporting homenageou mais uma velha glória do clube, dando o nome de Hilário a uma das portas do Estádio de Alvalade.

"Agradeço ao Sporting por se ter recordado, por me homenagear em vida, porque normalmente esperam que a pessoa morra para fazerem as homenagens. Estou muito honrado. Quase que me dá vontade de chorar, porque foram tantos, tantos anos e jogos, horas e graças a Deus ainda estou cá para ser recebido e homenageado. Espero ainda ter muitos anos", afirmou Hilário ao canal do clube.

"Alvalade faz-me recordar o antigo estádio, que estava mesmo aqui ao lado. Sempre vivi aqui e quando chego fico com saudades do estádio, onde fiz grandes exibições, onde conquistámos grandes vitórias. O momento mais marcante? Foram todos! Quando cheguei aqui, com 18 anos, vinha do futebol de bairro para o profissional. Agarrei o lugar e não dei a oportunidade a ninguém. O Sporting é o amor de uma vida. Durmo e acordo com o Sporting, acompanho todo os seus passos, na alegria e na tristeza", disse ainda.

Hilário, atualmente com 82 anos, representou o clube leonino entre 1958/59 e 1972/73, ganhando três campeonatos, uma Taça das Taças, entre outros troféus.