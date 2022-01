Frederico Varandas: "Pinto da Costa? Não retiro uma vírgula ao que disse"

Declarações do presidente do Sporting em entrevista à CNN Portugal, esta segunda-feira.

Trocas de jogadores com o FC Porto: "Nem colocámos nos resultados. Apostámos nos valores desportivos. Fizemo-lo com o Gonçalo Esteves, com o Marco Cruz, nos quais acreditamos. Fizemos estas trocas pelo plano desportivo, mas só posso falar isso por nós."

Alianças: "Não tenho sinal de aliança de FC Porto e Benfica. Não me preocupa. Temos feito o caminho sozinhos. Orgulhosamente sós em muitos casos."

Vieira: "Dizemos há três anos e meio que é preciso transparência absoluta. Ganhar é importante, mas a forma de ganhar é igualmente importante. Estes casos não são novidade nenhuma. Espero que a montanha não vá parir um rato. Espero que as escutas se foquem nos arguidos e investiguem até às últimas instâncias.

Afirmações sobre Pinto da Costa: "Tenho um processo-crime por essas afirmações, mas não tiro uma vírgula ao que disse. Disse o que todos os portugueses pensam. Acredito na liberdade de expressão e acredito que não serei condenado. Já viu a gravidade das escutas em 2004, quando temos um presidente a corromper árbitros com prostitutas? Se o país considera que isso é normal, é uma razão para estar tão atrasado. No futebol parece que tudo é permitido. Não vão haver familiares de presidentes a ser agentes. Isso no Sporting não há."