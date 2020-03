Frederico Varandas foi notificado ou voluntariou-se para o Exército? A posição do Sporting

Sporting faz saber o que se passou nos últimos dias, de forma cronológica.

Frederico Varandas, médico presidente do Sporting, foi um dos militares na reserva notificado para voltar ao serviço devido à pandemia de covid-19, revelou esta segunda-feira a agência de notícias Lusa, citando o Ministério da Defesa. Uma informação não coincidia com o que o presidente leonino afirmou, através do Instagram, na quinta-feira, onde escrevera estar disponível para voltar a "servir" Portugal enquanto vigorar o estado de emergência decretado perante a pandemia de covid-19.

Ora, perante esta notícia, o Sporting fez saber o que se passou nos últimos dias, de forma cronológica. "Na manhã de 18 de março , Frederico Varandas contactou o Brigadeiro-General Jácome de Castro, Diretor de Saúde Militar do EMGFA, no sentido de voluntariar-se para ajudar no combate à pandemia mundial atual e sem qualquer convocatória por parte do Exército, Frederico Varandas solicitou também autorização para fazer, no dia 19 de março, uma formação no Hospital Militar em Covid19, autorização essa que foi concedida.

Este domingo, dia 22 de março, Frederico Varandas foi contactado telefonicamente pelo Exército a confirmar a sua participação na luta contra a pandemia do novo coronavírus, não tendo porém, até à data, sido notificado por carta oficial para tal efeito.

Hoje, dia 23 de março, os serviços do hospital das Forças Armadas, telefonicamente solicitaram a Frederico Varandas o pedido para fazer o requerimento de acumulação de funções, dado o carácter excecional do presente estado de emergência vigente", refere o clube de Alvalade. E acrescenta ainda o estado de espírito do presidente leonino: "Frederico Varandas está orgulhoso e honrado por mais uma vez poder servir o país"

O clube recorda ainda o conjunto de atitudes tomadas pelo Sporting desde que Portuga passo a enfrentar, à imagem de tantos países, a pandemia provocada pelo novo coronavírus. "Frederico Varandas, no passado dia 16 de março, contactou o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo, no sentido de disponibilizar as instalações Pavilhão João Rocha, bem como o campo sintético que está ao lado, para possível hospital de campanha ao governo português, informando também que podiam contar com a ajuda do departamento médico do Sporting Clube de Portugal e do próprio, Frederico Varandas, no combate à covid-19".