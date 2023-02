Figo elogia Chermiti: "É bom que com uma idade tão jovem já tenha essa experiência"

Fiho, antigo jogador dos leões satisfeito com aproveitamento dos jovens no clube

O ex-futebolista do Sporting e antigo internacional A português Luís Figo vaticinou esta terça-feira que o avançado Chermiti, de 18 anos, vai dar no futuro muitas alegrias ao clube 'leonino'.

A opinião sobre o atleta que esteve em evidência no duelo de domingo com o FC Porto, que venceu no Estádio José Alvalade (2-1), foi dada após a assinatura do protocolo de cooperação entre a Fundação Luís Figo e a Universidade Egas Moniz School of Health and Science, no Monte de Caparica, em Almada.

"É mais um produto da grande formação que tem o clube. Cada jovem tem a sua etapa e os seus anos de evolução, por isso, é bom que com uma idade tão jovem já tenha essa experiência e oportunidade de jogar na primeira equipa. De certeza dará muitas alegrias ao Sporting", afirmou.