"É seguro que Ugarte vai sair do Sporting", assegura empresário

Empresário de Ugarte viaja para Lisboa nos próximos dias e coloca de parte a hipótese de o médio permanecer em Alvalade

Manuel Ugarte fará mais três jogos com a camisola do Sporting, os que faltam para terminar a Liga Bwin, e depois deverá dizer adeus ao clube. Essa é, pelo menos, a indicação do empresário do jogador, Jorge Chijane. "É quase certo que não fica, é seguro que vai sair", começou por referir a O JOGO o empresário, que terá como parceiro na operação Jorge Mendes.

"Em breve estarei em Lisboa. Confio em Jorge Mendes, que é o melhor empresário do mundo. Aliás, quando lhe falei no Ugarte pela primeira vez, ele disse-me: "Os teus olhos são os meus olhos"", contou.

O Liverpool é um dos clubes fortemente interessados na contratação do jogador, mas não é o único na corrida e, segundo Chijane, Rúben Amorim pode começar a fazer contas à vida... "Liverpool? Fala-se muito, mas não é o único clube, há outros. Fala-se muito, mas ainda não tenho a certeza sobre o clube. Há muitas hipóteses em cima da mesa", sublinhou, acreditando que dentro de duas semanas, sensivelmente, este dossiê estará arrumado e Ugarte embarcará para outras paragens. "Acredito que em 15 dias a situação esteja resolvida."

Em declarações a O JOGO, Jorge Chijane admite que o internacional uruguaio do Sporting é muito pretendido na Premier League. "Dentro de mais ou menos 15 dias deve resolver-se tudo", assegura.

Segundo o empresário do jogador, não está equacionada nesta operação a possibilidade de os leões adquirirem os 20 por cento do Fénix, clube uruguaio que vendeu o médio ao Famalicão em 2020, por três milhões de euros. O Sporting, recorde-se, detém 70 por cento do passe, tendo feito um investimento de 10,5 milhões de euros. O emblema uruguaio onde Ugarte se formou (Fénix) tem 20 por cento e o Famalicão dez por cento.

Em 2021/22, Ugarte assinou contrato com o Sporting até 2026, tendo sido blindado com uma cláusula de 60 milhões de euros.

Nos próximos dias, Jorge Mendes, Jorge Chijane e Frederico Varandas irão sentar-se à mesa para encontrar a melhor solução para as partes envolvidas, sendo que a decisão parece estar tomada e Ugarte não irá mesmo permanecer em Alvalade, tendo o voo marcado para Inglaterra, onde o Liverpool se posiciona para recebê-lo.