Deseja voltar à seleção argentina e tem um pé fora do Sporting

Battaglia desconfortável por não ser prioridade do técnico Rúben Amorim.

Rodrigo Battaglia quer mudar de ares e tal desejo pode mesmo precipitar a sua saída do reino do leão. Há muito que o internacional argentino reclama um lugar na primeira linha, mas o facto de dela não constar e de encontrar-se distante das preocupações principais de Rúben Amorim para a próxima temporada podem precipitar a despedida do Sporting - o atleta ainda ambiciona voltar a entrar nas contas da seleção argentina.

Ao que O JOGO apurou, o centrocampista, que tem contrato válido até 2023, não deseja continuar na condição de segunda escolha, motivo pelo qual é provável que o sul-americano possa já nem regressar à Academia. Apesar de querido pelos adeptos e pelo próprio grupo de trabalho - que apoiou o médio durante a recuperação de uma grave lesão no joelho direito, situação que levou mesmo a que fosse recuperar no seu país natal -, o atleta quer sair.

Após o restabelecimento, as coisas nunca mais foram as mesmas para Battaglia, que sofreu com as mudanças no corpo técnico. Com o atual técnico Rúben Amorim, o camisola 16 realizou somente três partidas como titular, sendo que só contabilizou três minutos de utilização nas derradeiras quatro partidas da época, entrando perto do final do dérbi com o Benfica na Luz, onde a derrota dos leões a sua consequente queda do pódio foram a última machadada numa temporada verde e branca para esquecer.

Com a concorrência entretanto aumentada no setor intermédio e com o atual comando técnico do Sporting claramente apostado em lançar jogadores mais jovens, Battaglia sente a sua margem de manobra cada vez mais reduzida, conjugando-se assim todos os fatores para que procure outras soluções para o futuro.