Com todas as cautelas: Daniel Bragança deve voltar em abril

Médio está na fase final da recuperação e, sabe O JOGO, poderá ter o aval médico daqui a pouco mais de um mês.

Daniel Bragança aponta baterias para abril. O médio, que sofreu uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior em julho e que foi submetido a cirurgia, tem feito trabalho de recuperação na Academia de Alcochete e está mais perto de iniciar o trabalho condicionado. Ainda assim, sem querer apressar o regresso aos relvados, não se espera que possa jogar pelo Sporting antes de meio de abril, sabe O JOGO. A vontade do jogador e da equipa técnica é que possa ainda fazer parte das opções para as últimas semanas de campeonato e, mediante eventual continuidade na prova, quem sabe jogar na Liga Europa.