Chotard está referenciado pelo Sporting e boas relações facilitam as primeiras abordagens

Sporting tem boas relações com o Montpellier e avaliou o francês. Clube pede 10 milhões de euros

O Sporting terá apresentado uma proposta de seis milhões de euros por Joris Chotard, médio internacional francês nos sub-21 e nascido em 2001, de acordo com a informação do "TuttomercatoWeb".

Considerado uma das grandes promessas do Montpellier, o atleta costuma jogar como médio mais defensivo, mas apresentou evoluções com a bola no pé em 2022/23, assistindo sete vezes os colegas. Despontou ainda júnior e soma a quarta temporada na equipa principal, sempre com regularidade no onze: fez 22 jogos em 2019/20, 33 em 2020/21, 38 em 2021/22 e 36 em 2022/23. Explica o portal especializado em transferências, que o jogador "pediu tempo para refletir por razões pessoais".

Termina contrato em 2025 e a intenção do Montpellier é segurá-lo. Ao que O JOGO apurou, o atleta está referenciado e as boas relações com o emblema francês facilitam as primeiras abordagens. Ainda assim, o Montpellier tenta convencer o jogador a ficar em França e pede 10 milhões de euros. A Roma de José Mourinho, há um mês, foi colocada no radar do jogador. Frederico Varandas sabe que Rúben Amorim faz questão de ter um médio-defensivo para o lugar de Ugarte.