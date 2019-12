Avançado congolês foi expulso em Portimão, na Taça da Liga.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de futebol aplicou um jogo de castigo a Bolasie, pela expulsão no encontro de Portimão, da fase de grupos da Taça da Liga. O avançado congolês foi ainda multado em 153 euros.

O Sporting, todavia, já apresentou o recurso, tendo em vista a despenalização do jogador para o Clássico do dia 5 de janeiro com o FC Porto, a contar para a jornada 15 do campeonato.

A decisão de avançar com o recurso para o órgão disciplinar federativo foi, aliás, anunciada logo após o desafio com o Portimonense, tendo Beto, team-manager do Sporting, dado conta da insatisfação e indignação dos verdes e brancos com a decisão do juiz do desafio, no caso João Pinheiro.

"O VAR não é perfeito, mas ficou provado que faz muita falta. Vamos pedir a despenalização do segundo amarelo do nosso jogador", atirou o dirigente, considerando uma "mera coincidência" que a expulsão tenha acontecido antes de uma disputa com o FC Porto.