Braço-direito de Hugo Viana sai do Sporting até final do ano

Bernardo Palmeiro termina funções com o Sporting nos próximos meses.

Bernardo Palmeiro vai terminar a ligação com o Sporting, sabe O JOGO. O dirigente, que tem sido um membro ativo nos processos negociais da SAD, irá abandonar os leões até final da presente temporada.

O profissional tem desempenhado funções ligadas ao mercado e à gestão de ativos, tornando-se um verdadeiro braço-direito de Hugo Viana na construção dos plantéis, apoiando o ex-jogador na concretização de transferências face à sua experiência administrativa e jurídica. Teve, por exemplo, papel importante na elaboração do grupo de trabalho que se viria a sagrar campeão nacional de 2020/21, na que foi a sua época inicial pelos leões e na qual começou desde logo a conviver de perto com Viana.

Bernardo Palmeiro tem, ao que O JOGO pôde saber, abordagens em mãos, entre as quais de vários clubes europeus e também do Médio Oriente. Nesta fase, a probabilidade maior é que continue a carreira no estrangeiro, recordando que militou durante várias épocas na FIFA como conselheiro legal do organismo, fazendo uso da sua apetência em direito desportivo.

Na gestão dos processos de transferências também Rúben Amorim tem palavra importante a dizer e que a conexão com Hugo Viana é próxima e de profícua comunicação. O clube está munido de outros conselheiros, mas não está descartada a inclusão de outro profissional com o mesmo tipo de funções de Bernardo Palmeiro.