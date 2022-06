Botafogo avalia Tabata e também pensa em médio ex-Braga

Clube de Luís Castro estuda condições financeiras e sabe que Sporting não baixa dos 5 M€.

O Botafogo estuda uma investida por Tabata e irá avaliar as suas condições financeiras para estabelecer uma nova conversa com o Sporting, recordando que já tentou levar o criativo há alguns meses.

De acordo com o "GloboEsporte", Luís Castro terá dado o aval para a contratação do atacante, considerando que será uma mais-valia a jogar como avançado ou como extremo. John Textor estará insatisfeito com os tempos recentes do Botafogo, que não ganhou os últimos cinco jogos, e o investidor está pronto a avançar com contratações para a equipa principal, de modo a reforçar o coletivo para voos mais altos num futuro próximo.

Para já, ao que O JOGO apurou, o Sporting terá a vontade de contar com Tabata na próxima temporada e Rúben Amorim considera que este poderá ser útil a várias posições, mas não exclui uma transferência que seja lucrativa. A fasquia pelo brasileiro estará colocada nos cinco milhões de euros e ainda muito falta por definir neste defeso: em caso de contratar outro extremo ou um avançado, o espaço de Tabata poderá ficar mais reduzido. O brasileiro, recorde-se, terminou a época como "9" e marcou três golos nos últimos três jogos.

Interesse em Fransérgio

A mesma publicação dá conta de que o Fogão também está de olho em Fransérgio, médio brasileiro do Bordéus que jogou no Braga e no Marítimo.

O Bordéus, refira-se, foi relegado para a terceira divisão francesa.