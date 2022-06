Bordéus relegado para a terceira divisão pela liga francesa

Esta situação acontece devido a incumprimentos vários, nomeadamente financeiros

A Direção Nacional de Controlo e Gestão, órgão da Liga francesa de futebol, entendeu relegar o Bordéus para a Nacional 1 (terceira divisão) devido a incumprimentos vários, nomeadamente financeiros. Os girondinos, emblema na órbita da gestão de Gérard Lopez, já haviam sido despromovidos, na época finda, para a segunda liga, mas esta sanção coloca-os ainda mais abaixo na hierarquia competitiva. Na última quinta-feira, o Bordéus havia acionado a opção de compra de Alberth Elis. O hondurenho esteve no clube na última época por empréstimo do Boavista. Os axadrezados receberam 7,5 milhões de euros pela transferência em definitivo, concretizando-se assim a venda mais alta do clube portuense.