Bellerín já terá decidido: a sair do Barcelona, só joga num clube

Lateral espanhol interessado na possibilidade Sporting, mas só se se materializar a saída de Camp Nou

Héctor Bellerín continua a ser notícia. O lateral do Barcelona está interessado na possibilidade Sporting, mas apenas se a saída de Camp Nou for uma realidade.

De acordo com os espanhóis do El Relevo, o Sporting, perante esta possibilidade, deverá preparar uma proposta formal aos catalães, depois de resolver a saída de Pedro Porro para o Tottenham.

O antigo jogador do Arsenal já recusou várias abordagens de clubes de grandes ligas, como o Monza ou o Everton, mas estaria interessado em ter, em Alvalade, a regularidade que não está a ter em Camp Nou.

Aos 27 anos, Héctor Bellerín está a viver a primeira temporada no Barcelona, depois de um ano no Bétis de uma carreira longa no Arsenal. Chegou no verão passado e leva apenas sete partidas com os catalães.