Bellerín cada vez mais próximo de fechar com o Bétis

Lateral direito no Sporting não vai ficar no Sporting e deverá seguir a carreira no Bétis, onde já jogou num passado recente.

O futuro de Bellerín está próximo de ficar fechado, sabe O JOGO. É previsível que o lateral se comprometa com o Bétis nos próximos dias. O Sporting não conta com o jogador e até poderá autorizar a mudança antes do final do mês de junho.

O espanhol marcou presença no jogo de homenagem a Joaquín e depois da iniciativa no Benito Villamarín conversou com responsáveis do clube andaluz. "Que honra poder participar numa noite como a de ontem [quarta-feira]. Muito obrigado, Joaquín por me dares o luxo de partilhar contigo o teu último jogo rodeado de tanto futebol e de poder voltar a minha casa, ao Benito Villamarín. Obrigado a vós, adeptos, pelo carinho", anotou Bellerín.