Ainda o golo anulado na Champions de futsal: Sporting critica Fernando Gomes

Em causa, segundo o diretor de comunicação do Sporting, Miguel Braga, uma frase do presidente da FPF, Fernando Gomes

A arbitragem da final da UEFA Champions League de futsal continua na ordem do dia no universo do Sporting, que parece ainda não ter dirigido a derrota, nos penáltis, ante o Palma Futsal.

O clube de Alvalade queixa-se da intervenção do VAR no lance do golo anulado ao Sporting -que teria colocado os leões a vencer, por 2-1 - e agora, por intermédio de Miguel Braga, visam o presidente da FPF, Fernando Gomes.

Em causa, segundo o diretor de comunicação do Sporting, a frase do dirigente federativo, que no domingo destacou o "o desempenho do Sporting nesta edição da Liga dos Campeões que o sortilégio dos penáltis acabou por determinar o vencedor".

"Lamento, senhor presidente da FPF, mas o verdadeiro sortilégio foi anularem um golo limpo à nossa equipa. Ideia reforçada pelo que escreveu nas redes sociais André Lima, ex-treinador do SL Benfica: 'este golo tirado ao Sporting, na minha opinião, é um autêntico roubo", escreveu Miguel Braga no editorial no jornal Sporting.